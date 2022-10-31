UBP’nin Lefke Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı Özgey gençlerle bir araya geldi

Ulusal Birlik Partisi’nin Lefke Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı Adil Özgey gençlerle bir araya geldi.

Adil Özgey seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Özgey, bölgedeki ilk toplantısını gençlerle yaptı.

Özgey, toplantıda, gençlerin hassasiyetlerini ve taleplerini dinledi; gençleri bölgede tutacak kısa ve orta vade projelerini paylaştı.

Lefke ve çevresinin doğal güzelliğinin kıymetini bilmenin daimi mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Özgey, doğup büyüdüğü ata topraklarına daha çok hizmet vermenin onurunu yaşamak istediğini söyledi.

Adil Özgey, "Bölge insanımızın beklentisi ve talepleri bizleri motive etti. Bu yola çıktık. Daha yolun başında, özellikle de gençlerimizden gördüğümüz ilgi, gittiğimiz diğer bölgelerde karşılaştığımız sıcak evsahipliği, dostluklarımızın pekişmesi, beni ve arkadaşlarımızı daha çok motive etmiştir. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bölge halkının taleplerini dikkate alarak yepyeni bir Lefke yaratmak istediklerini vurgulayan Özgey, standart bir çevresel belediye hizmetinden çok daha geniş bir perspektifle, bölgesel ekonomik ve kalkınma yaratacak adımları yakında paylaşacaklarını açıkladı.

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31/10/2022 11:24