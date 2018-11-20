UBP’ye 100 Bin TL Ceza

Siyasi Partiler Yasasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Ulusal Birlik Partisi’ne 100 bin TL ceza veriliyor.

UBP mali raporlarını yasa gereği Yüksek Seçim Kurulu’na sunmamaktan suçlu bulundu. İlgili kararın dün UBP’ye tebliğ edildiği öğrenildi.

UBP’de ise kayıp 4 milyon TL’nin akıbeti tartışılıyor. Bağımsız denetçiler tarafından rapor hazırlanmasını isteyen Ersin Tatar, rapor ortaya çıktıktan sonra “yasal çerçevede” gereğini yapmakta kararlı.

Oğuz’dan Özgürgün savunması

Haber Kıbrıs’a konuşan güvenilir bir kaynak, eski genel sekreter Dursun Oğuz’un harcamalarla ilgili parti genel merkezine ayrıntılı bilgi verdiğini söyledi. Oğuz’un çift imza ile yapılan harcamalara “neden itiraz etmeden” imza attığı sorusuna “genel başkan istedi, ben imzaladım” dediği belirtiliyor.

Özgürgün “veremeyecek hesabım yok” dedi

Hüseyin Özgürgün ise MYK seçimi öncesi partiye giderek “kayıp 4 milyon TL” ile ilgili “benim verilemeyecek hesabım yok, bunu bir kan davasına çevirmeyin partiyi İrsen Küçük’ten borçla devraldım. İki kurultay yaptım, bir yerel seçim bir de genel seçimden de partiyi birinci çıkarttım” dediği belirtildi. Özgürgün’ün suçlamalar karşısında çok sert bir tepki koyduğu gözlemlendi. Genel Başkan Ersin Tatar’ın ise parti içi denetim raporunun ortaya çıkmasının ardından konuyu adli makamlara taşımakta kararlı olduğu öğrenildi.

Tatar hesap sormakta kararlı

Aynı kaynak Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada “Tatar kimseyi dinlemez, mali konularda hesap soracağını net bir şekilde ifade etti. Bunu Dursun Oğuz ve Hüseyin Özgürgün de biliyor” ifade etti.