Üç Amerikalı aile dünyanın en zenginleri sıralamasında ilk sırada

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28/09/2021

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Üç Amerikalı aile dünyanın en zenginleri sıralamasında ilk sırada

Bloomberg tarafından yapılan bir sıralamaya göre, üç Amerikalı aile dünyanın en zenginleri sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Birinci Waltons ve ikinci Mars ailesi tüketim mallarıyla uğraşırken, 3. sıradaki Koch ailesi sanayi ile uğraşıyor.

Walton ailesinin varlıkları 238 milyar dolara ulaşırken, Mars ailesi, Milky Way, Snickers, M&M's, Twix ve Wrigley sakız gibi marka imparatorluklarından 142 milyar dolarlık bir servet kazandı.

Suudi Arabistan'ı yöneten kraliyet ailesi Al Suudlar, büyük ölçüde kendi ülkelerinin devasa petrol rezervleri nedeniyle, dünyanın en zengin hükümdar ailesi.

Reliance Industries holdinginin sahibi Ambani ailesi, 94 milyar dolarlık bir servetle 6. sırada yer alıyor. Fransız lüks markaları Hermès ve Chanel de sahiplerini ilk 8'e yerleştirirken, Almanya'nın zenginleri farklı çabalarla büyük başarı elde etti.

Boehringer/Von Baumbach ailesi (10. sıra) ilaç şirketi Boehringer Ingelheim'ı yönetirken, Albrecht ailesi (12. sıra) indirim mağazaları Aldi ile ünlüdür.

Thomson Reuters'in kurucuları olan Thomson ailesinin medya patronları, 9. sırada ilk 10'u tamamlıyor.

28/09/2021 10:58
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