Üç ani ölüm birden

Ülkemizde üç ayrı bölgede ani ölüm olayı yaşandı. Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Kayalar köyünde sakin Mustafa AKTAŞ (E-40), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan Şirinevler köyünde sakin Şerife AŞIK (K-70), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.

Ayrıca Balıkesir köyünde sakin Aziz KARABULUTOĞLU (E-75), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

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23/09/2022 12:27