Üç ani ölüm… Polis otopsi sonuçlarını açıkladı

Polis, dün Ulukışla’da evinin karşısında bulunan zeytin ağacından kestiği dalları taşıdığı sırada dengesini kaybedip, asfalt yol içerisine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Ali Nihat Payas (E-75) ile aniden rahatsızlanmaları sonucu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Şemso Öztep (K-71) ve Narynkul Abdyrakhmanova’nın (K-75) otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ali Nihat Payas’ın ölüm sebebinin, “aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, koroner tromboz ve kalp krizi” olduğu bildirildi.

- Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Vadili'de dün evinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamının yitiren Şemso Öztep’in otopsisinde ölüm sebebinin, “aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

- Evinde aniden rahatsızlandı

Girne’de dün evinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamının yitiren Narynkul Abdyrakhmanova’nın otopsisinde ölüm sebebinin “aterosklerotik kalp hastalığı, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polisin soruşturması sürüyor.