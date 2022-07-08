Üç ayrı bölgede hırsızlık: 5 tutuklu

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketten dizüstü bilgisayar ve faresi ile 187 paket sigara ve 675 TL nakit para çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-25) ve M.M.K.(E-21) tutuklandı.

Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamasında, çaldıkları dizüstü bilgisayar ve faresini J.D.D.F.’ye (E-28) 600TL karşılığında satarak, sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edildi. J.D.D.F. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Geçitkale’de hırsızlık

Geçitkale’de Belediye Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahtan toplam 14 bin 300 TL nakit para çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Y. (E-30) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da hırsızlık

Haziran - temmuz ayları içerisinde, İ.G.’nin (E-29), Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda park halinde bulunan 6 tırın mazot tankları içerisinden yaklaşık 860 litre mazotu çaldığı ve başka bir şahsa satarak toplam 7 bin 600 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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08/07/2022 14:59