Üç ayrı toplantı nedeniyle meclisin açılması gecikti

Cumhuriyet Meclisi, yine zamanında toplanamadı. Saat 10.00’da toplanması gereken meclis genel kurulu, “Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bir toplantı” ve “Meclis başkan seçimiyle ilgili Danışma Kurulu toplantısı” nedeniyle açılamadı. Her iki toplantı tamamlandı ama şu anda da UBP Meclis Grubu toplantıya oturdu.

Meclis Danışma Kurulu, bugün yapılacak meclis başkanlığı seçimi gündemiyle toplantı yaptı. Bir saatten fazla toplantı yapan Meclis Danışma Kurulu, yeniden bir sorun yaşanmaması için görüş alışverişinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi de emlak vergisi zammıyla ilgili kanun hükmüne kararnamenin yasal düzenlemeye çevrilmesi çalışması yaptı. Yasal düzenle genel kurula sunuldu.

Oyçokluğu ile genel kurula sunuldu

Komite bugün UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplandı. Komite, “Taşınmaz Mal Vergisi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi görüştü ve oy çokluğu ile onaylayarak genel kurula sevk etti. Kararnameyle ilgili oylamada UBP Grubu Milletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu Milletvekilleri ise ret oyu verdi.

UBP grup toplantısı yapıyor

Her iki toplantının ardından şu anda ise UBP’nin grup toplantısı düzenlediği öğrenildi. UBP grubu meclis başkanlığı seçiminde bir sorun yaşamamak için şu anda son toplantısını yapıyor.

Bu habere tepkiniz:



11/01/2021 12:39