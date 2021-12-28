Üç bin 500 yıllık mumya tüm sırları açığa çıkardı!

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28/12/2021

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Üç bin 500 yıllık mumya tüm sırları açığa çıkardı!

Mısır'ın Luksor şehri yakınlarındaki bir mezar alanında 140 yıl önce keşfedilen Kral Amenhotep I'in mumyası bir asırdan sonra incelendi ve ortaya üç bin 500 yıllık akılalmaz sırları ortaya çıkardı...

Radyoloji uzmanı Sahar Saleem, onu böyle tarif ediyor: Dar çenesi ve kıvırcık saçlarıyla babasına benziyor. Üstelik üç bin 500 yıldır ölü olan birine göre çarpıcı güzellikte dişleri var.

Sahar Saleem’in tarif ettiği kişi Amenhotep I adı verilen Firavun yani Mısır Kralı. Amenhotep I, uzun yıllardır incelenemeyen mumyasıyla modern çağların en büyük merak konularından biriydi. Şimdi ise yapılan incelemelerle Mısır Kraliyet üyeleriyle ilgili birçok sırrı ortaya çıkararak dünya çapında ilgi topluyor.

Amenhotep I'in mumyası, bir asırdan fazla bir süre önce Mısır'ın Luksor şehri yakınlarındaki bir mezar alanında keşfedildi. Ancak 19. ve 20. yüzyıllarda bulunan diğer eski Mısır firavunlarının mumyaları açılıp incelenirken, Amenhotep I'in mumyasına dokunulmadı çünkü arkeologlar onun mükemmele yakın sargılarını ve zarif bir şekilde dekore edilmiş mezar başını bozmaktan çekiniyorlardı. 140 yıl önceki teknolojiyle dokunulmayan mumya artık büyük keşifler için incelenmeye başlandı…

 

28/12/2021 18:05
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TAGS: Üç bin 500 yıllık mumya tüm sırları açığa çıkardı!, haberkibris,
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