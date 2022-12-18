Üç bölgede dört ayrı kaza

Dün ve bu sabah saatlerinde Lefkoşa, Girne ve Mağusa'da 4 ayrı kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralanırken, 3 kişi de tutuklandı. Kazaya karışan sürücülerin ikisi alkollü çıktı.

GİRNE'DE MOTOR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

17.12.2022 tarihinde saat 08:00 sıralarında, Girne’de Canbulat sokak üzerinde, M.K.(E-55) yönetimindeki JC 746 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyredip anayol konumunda bulunan Ziya Rızkı Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Leyla SUBAŞI(K-52) yönetimindeki GE 775 plakalı motosikletin sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Leyla SUBAŞI, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol el bileği ve belinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

YAYAYA ÇARPTI, TUTUKLANDI

17.12.2022 tarihinde, saat 20:45 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Naci AKDENİZ (E-41) yönetimindeki SN 011 plakalı araç ile Ortaköy istikametine doğru seyrettiği sırada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde önündeki otobüs durağı önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solundan yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Preise BİWOT (K-20)’a çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Preise BİWOT (K-20), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı. SN 011 plakalı araç sürücüsü Naci AKDENİZ tutuklandı

HEM ALKOLLÜ, HEM EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

18.12.2022 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Savaş OĞUZ (E-27) yönetimindeki PV 888 plakalı araç ile %202 mlgr. alkol içki tesiri altında güney istikametine doğru seyrettiği sırada, cadde üzerinde bulunan sürat kasisine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru seyredip kasis üzerinde sağa dönmek için yavaşlayan Shamraiz BASHARAT (E-25) yönetimindeki RT 754 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. PV 888 plakalı araç sürücüsü Savaş OĞUZ alkollü içki tesiri altında, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BAHÇE DUVARINA ÇARPTI TAKLA ATTI

17.12.2022 tarihinde, saat 21:15 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 17’inci kilometresi üzerinde, Serhat Oğuz SEKMEN (E-31) yönetimindeki JJ 350 plakalı araç ile %216 mlgr. alkollü içki tesiri altında Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve mahalde bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle, söz konusu araç bir takla atıp sol yan kısmı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan Serhat Oğuz SEKMEN kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanasi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Sürücü tutuklandı.

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18/12/2022 12:24