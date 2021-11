Üç boyutlu yazıcıdan etsiz kebap ürettiler

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bitki bazlı ve vegan beslenenleri heyecanlandıran bir haber İsrail’den geldi… İsrail merkezli Redefine Meat isimli şirket üç boyutlu yazıcıdan dana ve kuzu etine benzeyen bitki bazlı ürünler ürettiklerini duyurdu.

Şirket Michelin yıldızlı restoranların menülerine de girdiklerini açıklarken, kıyma, sosis, burger köftesi ve hatta kuzu kebabı gibi ürünlerin de üretildiğini duyurdu. Ürünlerin Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda ve İsrail’de satışa çıktığı ve Avrupa genelinde daha farklı ülkelerde de yayılmayı planladıklarını duyurdu.



Gelişen teknoloji ile kırmızı etin tadına ve dokusuna yakın ürünler geliştirmeyi başardıklarını açıklayan şirketin CEO’su Eschchar Ben-Shitrit, “Son haftalarda COP26 İklim Zirvesi’nde ormanların yok edilmesine karşı bir duruş oluştu. Bu sorunun en önemli sebebi kırmızı et tüketiminin artması” dedi.

Uzmanlarla birlikte geliştirilen büyük et parçaları sayesinde gerçek kırmızı etin dokusu ve tadına ulaşıldığı belirtildi.

3 Michelin yıldızını en genç alan şeflerden biri olan Marco Pierre White, “Redefine Meat’i yediğimde aklım yerinden çıktı. İnsanlar daha az et yemeli ama açıkçası bu güne kadar bitki bazlı et ürünleri kalite ve çeşitlilik açısından kötüydü” yorumunu yaptı. Parça et üretmeyi başaran şirket bu sayede ürünlerinin dana etine en çok benzeyen tür olduğunu duyurdu.

Bu habere tepkiniz:



16/11/2021 11:13