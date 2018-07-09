Üç branş, üç sorun, üç öneri - Kamil Kolcu yazdı

ATLETİZM Federasyonu’na devletin verdiği yıllık bütçe 220 bin TL.

Yakın Doğu Üniversitesi Atletizm Şubesi’nin harcadığı yıllık bütçe ise 230 bin TL.

Atletizmi kapatmayı düşünüyor YDÜ.

Neden?

Yarış yok, rekabet yok, alt yapı yok.

Bir an önce, bu branşın şaşalı günlerine dönmesi için el birliği verilmesi şart.

Kişisel egoları bir kenara koyup, planlama yapılması gerekir.

Atletizm Çalıştayı ile işe başlanmalı.

Öyle iki tane atletimizin Türkiye’deki derecelerini sosyal medyada paylaşmakla gelişmez atletizm. Öyle başkanlık öyle yöneticilik olmaz. Olsaydı, sosyal medyada herkes siyasetçi, toplum bilimci olurdu.

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FUTBOL Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Lefkoşa’dan Belediye Başkan adayı olunca, federasyon başkanlığını bakacağını açıkladı.

Spor Yazarları Derneği, bunun üzerine Sertoğlu’na hizmetlerinden dolayı plaket verdi. Seçim kaybedilince görevden ayrılmayacağını açıkladı Sertoğlu ve/veya kulüpler kabul etmedi. Acaba Spor Yazarları göreve devam etme plaketi de takdim edecek mi?

Yoksa Sertoğlu, aldığı plaketi geri verecek mi?

Gülünç bir durum.

Hasan başkanın hizmetlerine diyecek bir sözüm yok.

Kişiliğine ve duruşunu takdir ederim.

Hizmetleri saymakla bitmez.

Özelde futbola genelde spora ve spor camiasına…

Yeniden göreve devam etmesi gerekmez bence.

Yolunu siyasetle sürdürmeye karar verdiyse, o yolda yürümeye devam etmeli.

Yerel adaylık yerine genel adaylıklara odaklanmalı.

Yakışır.

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HALTER ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nda “anlamsız”, işler devam ediyor.

TAKDIN be Kamil sen da bu federasyona diyeceksiniz.

Durum şu; sporcular arasına nifak tohumlarının ekildiği, ilaç ve doping ekonomisinin tavan yaptığı, kinle nefretle tehditle yönetilip korku imparatorluğu yaratılan bu federasyonda “yönetim şekline” takmamak mümkün değil.

O kadar sorun sıkıntı, sporcular arasında tehdit var, federasyonun 8-9 yıllık sürede bir sporcuya YAZILI ceza verdiği yok.

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Tüm kararlar imparatorun ağzından çıkıyor.

Asarım keserim.

Yurt dışına gitmek istiyorsa sporcu, imparatorun elini öpecek, boş kağıda imza atacak.

Sonrada o boş kağıt, doldurulup, eleştir yapanların aleyhinde kullanılacak.

Mali raporlarda ne veznedar imzası ne denetleme kurulu imzası.

İmparatorluk mühürü vurdun mu işlem tamam.

Oturun be arkadaşlarda düşünün nereye koşuyorsunuz.