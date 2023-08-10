"Üç büyükler"den sonra Süper Lig'de en fazla yer alan takım: MKE Ankaragücü

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda mücadele edecek MKE Ankaragücü, "Üç büyükler"den sonra lig tarihinin en fazla maça çıkan takımı unvanını elinde bulunduruyor

Ligin en tecrübeli kulüplerinden biri olan MKE Ankaragücü, sezonun ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'yla deplasmanda oynayacağı maçla 66. sezonu yaşanacak Türkiye'nin en üst düzey futbol ligine 54. kez "merhaba" diyecek.

Futbolun "Üç büyükleri" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla yer alan takım olarak dikkati çeken sarı-lacivertliler, 1746 maça çıktı.

Puan sıralamasında 6. basamakta

MKE Ankaragücü, lig tarihinde bugüne dek mücadele etmiş 74 kulüp arasında en fazla puan toplayan 6. takım konumunda bulunuyor.

53 sezonda 550 galibiyet, 499 beraberlik, 697 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 1912 puan topladı. MKE Ankaragücü, rakip fileleri 2001 kez havalandırırken, kalesinde 2337 gol gördü.

5 kez küme düştü

MKE Ankaragücü, Süper Lig tarihinde 5 kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012 ve 2020-2021'de bir alt lige düşmekten kurtulamadı.

MKE Ankaragücü'nün "en"leri

Sezon: 54. sezonu

En iyi derecesi: 4. (4 kez)

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)

En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)