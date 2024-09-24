'Üç Büyükler'in Avrupa Ligi macerası başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Galatasaray, yarın PAOK'u ağırlarken, 26 Eylül Perşembe günü ise Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise ve Ajx-Beşiktaş maçlarına sahne olacak.

Lig etabına geçilen yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak.

TÜRK TAKIMLARI SAHAYA ÇIKIYOR

Bu sezon ligde Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek. Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta Yunanistan ekibi PAOK'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Beşiktaş da aynı gün TSİ 22.00'de Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya)

22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda)

22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

26 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika)

19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya)

22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş

22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)

22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya)