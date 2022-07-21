KKTC'de üç farklı bölgede yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

MUTLUYAKA -MORMENEKŞE KAVŞAĞI'NDA YANGIN

20.07.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Mutluyaka-Mormenekşe köy kavşağının batısında meydana gelen yangın sonucu, 2 dönüm kuru ot, 50 dönüm anız, 1 adet rulo balya, 25 metrelik sulama hortumu ve 2 adet harnup ağacı yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

İNÖNÜ-TÜRKMENKÖY'DE YANGIN!

20.07.2022 tarihinde, saat 15:10 sıralarında, İnönü-Türkmenköy arasındaki yol kenarında meydana gelen yangın sonucu, 20 dönüm anız, 2 dönüm bağlanmamış kalem ve 1 adet rulo balya yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

İSKELE-KARPAZ YOLU ÜZERİNDE YANGIN

20.07.2022 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, İskele-Karpaz Anayolu üzerinde, Kurtuluş Köyü yol kavşağının güneyinde bulunan bir inşaat alanı içerisinde meydana gelen yangın sonucu, 40 adet sandviç panel, 4 adet camlı pvc kapı, 35 adet camlı pvc pencere, 2 adet kapı çerçevesi ve yarım dönüm kuru ot yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf: Temsili

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21/07/2022 11:25