Üç farklı bölgede yangın!
KKTC'de üç farklı bölgede yangın çıktı.
21/07/2022
KKTC'de üç farklı bölgede yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam ediyor.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
MUTLUYAKA -MORMENEKŞE KAVŞAĞI'NDA YANGIN
20.07.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Mutluyaka-Mormenekşe köy kavşağının batısında meydana gelen yangın sonucu, 2 dönüm kuru ot, 50 dönüm anız, 1 adet rulo balya, 25 metrelik sulama hortumu ve 2 adet harnup ağacı yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
İNÖNÜ-TÜRKMENKÖY'DE YANGIN!
20.07.2022 tarihinde, saat 15:10 sıralarında, İnönü-Türkmenköy arasındaki yol kenarında meydana gelen yangın sonucu, 20 dönüm anız, 2 dönüm bağlanmamış kalem ve 1 adet rulo balya yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
İSKELE-KARPAZ YOLU ÜZERİNDE YANGIN
20.07.2022 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, İskele-Karpaz Anayolu üzerinde, Kurtuluş Köyü yol kavşağının güneyinde bulunan bir inşaat alanı içerisinde meydana gelen yangın sonucu, 40 adet sandviç panel, 4 adet camlı pvc kapı, 35 adet camlı pvc pencere, 2 adet kapı çerçevesi ve yarım dönüm kuru ot yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
Fotoğraf: Temsili