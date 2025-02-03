Üç gün boyunca yağmur bekleniyor

Yarından itibaren üç gün boyunca yer yer yağmur bekleniyor. Haftanın ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece civarlarında seyredecek hava sıcaklığı, ikinci yarısında 13-16 dereceye düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre rüzgar ise çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.

Periyod süresince ülke genellikle alçak basınç ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu akşam saatleri yer yer sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli, çarşamba parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; perşembe günü parçalı ve çok bulutlu öğleye kadar yer yer hafif sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu, diğer günler ise parçalı veya az bulutlu olacak.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı şeklinde esecek.