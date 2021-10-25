Üç gün sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi, üç gün sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. 

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25/10/2021

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Üç gün sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi, üç gün sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Hava yarın ve çarşamba parçalı bulutlu; perşembe, cuma ve cumartesi bulutlu, zamanla yer yer sağanak yağmurlu; pazar parçalı, zamanla az bulutlu; pazartesi ise açık ve az bulutlu geçecek. 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek. 
Rüzgar periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek. 

25/10/2021 16:01
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TAGS: sağanak yağmur, hava durumu, haberkıbrıs,
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