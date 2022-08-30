Üç isme Gülşen hakkında konuşma yasağı

Beyaz Magazin’ adlı programın sunucuları Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan, 26 Ağustos’taki programda Gülşen için, “Etkisiz misin?”, “Algılamıyor musun?”, “Hiç mi aklı başında insan yok çevrende?”, “Biz seni uyardık, o kıyafetlere dikkat edecektin. Kimse düşünmez çocuğun var mı yok mu kendin düşünecektin” şeklinde cümleler kullandı.

“SALDIRIYA UĞRAMA İHTİMALİ YÜKSEK”

Üç sunucunun programda söylediği sözler yüzünden müvekkilinin toplum önündeki itibarının zedelendiğini dava dilekçesinde anlatan Gülşen’in avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, “Program sunucularının nefret içerikli söylemleri ve izleyici kitlesinin son derece fazla olması sebebiyle müvekkil ve ailesinin fanatik gruplar tarafından saldırıya uğrama ihtimali son derece yüksektir. Müvekkilin başta kendisi olmak üzere ailesinin şerefi ve onurunu zedeler nitelikte gerçek dışı iddiaların kamuoyu tarafından okunmasında ve bilinmesinde nasıl bir kamu yararı hususu tarafımızca anlaşılamamıştır? Çünkü programda sarf edilen cümleler basın özgürlüğü kapsamında değildir” dedi.Üç sunucunun da müvekkiline karşı büyük bir kin beslediğinin söylemlerinden açıkça anlaşıldığını dava dilekçesinde belirten avukat Müezzinoğlu, “Haberlerinde, müvekkilin tutuklanmasını mutluluk duyarak anlatmaktadırlar. Davalıların bu söylemleri müvekkilin toplum önündeki saygınlığını sarsmıştır. Müvekkile yöneltilen gerçek dışı beyanlar eleştiri sınırını aşmıştır. Bu nedenle üç sunucunun da müvekkil aleyhine konuşmamasını talep ediyoruz” dedi.

MAHKEME, TALEBİ HAKLI BULDU

Talebi haklı bulan mahkeme, sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan’ın iki ay süreyle Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’na yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Mahkeme, üç sunucunun tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacağını da kararında açıkladı. (İHA)

‘Beyaz Magazin’ programının sunucuları Didem Delen, Bilal Özcan ve Pınar Eliçe. (Soldan sağa)

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30/08/2022 16:55