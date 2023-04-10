Üç kadına cinsel taciz!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa'da meydana gelen "Cinsel Taciz ve Sözlü taciz" suçlarından tutuklanan ve 20 dakika arayla üç kadına tacizde bulunan zanlı Ercan Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Uğur Yörük olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Ercan Demir’in Lefkoşa'da meydana gelen "Cinsel Taciz ve İtale-i Lisan" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 01.04.2023 tarihinde saat 00.00 raddelerinde Lefkoşa'da Küçükkaymaklı bölgesi Üsküdar sokak üzerinde, kimliği meçhul erkek bir şahıs, aynı sokak üzerinde önünde yürümekte olan bir kadına, cinsel tacizde bulunduktan sonra, ithale- i lisanda bulunduğunu söyledi. Polis, yine 01.04.2023 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Lefkoşa'da Hamitköy bölgesinde Aknar sokak üzerinde, kimliği meçhul erkek bir şahıs, aynı sokak üzerinde, önünde yürümekte olan iki kadına cinsel tacizde bulunduğunu belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri tahkikatta huzurunuzda bulunan Lefkoşa'da sakin Ercan Demir'in bahse konu suçlara methalder olduğunun tespit edildiğini ve adı edilen Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak yakın zamanda Lefkoşa'da meydana gelen benzer faili meçhul meseleler olduğunu ve bu hususta da zanlıdan soruşturma yapılması gerektiğini anlattı. Polis, ayrıca huzurunuzdaki meseleler ile ilgili olarak incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki etme ihtimali kuvvetle muhtemel olduğundan 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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10/04/2023 15:01