Üç kez piyangoda büyük ödülü kazandı

ABD’nin Maryland eyaletindeki Montgomery County kentinde 61 yaşında ismi açıklanmayan bir kadın üç yıl içerisinde üç kez piyangoda büyük ikramiyeyi kazandı. Kadının iki adet 5 dolarlık bilet aldıktan sonra ikinci biletinde büyük ödül olan 50 bin doları tutturduğu belirtildi.

Maryland Piyango resmi yetkilileri, aynı mağazada üç yıl içerisinde üçüncü kez 50 bin dolarlık ödülün verildiğini ve bu ödülün aynı kişiye çıktığını belirtti. Şanslı kadının ilk olarak 2018 yılının Ağustos ayında büyük ödül olan 50 bin doları kazandığı belirtildi. Daha sonra ise 2019 yılının ekim ayında yine bir şans oyunu olan “Cash Craze Doubler” oynayarak 50 bin dolar daha kazandı.Daha önce kahyalık yaptığı belirtilen kadın ise üçüncü kez piyangoyu kazandığı haberini bu hafta sonu aldı. Yaşadığı şaşkınlığı dile getiren kadın, yetkililere ‘İnanamadım! Bir kez daha şok oldum” ifadelerinde bulundu. İlk şoku geçtikten sonra, şanslı kazanan haberi paylaşmak için en iyi arkadaşını aradığını söyledi.

Piyangoyu bir kez kazanmak bile ihtimal olarak oldukça zayıfken, üç kez piyangoyu kazanmanın milyarda bir ihtimal olduğu düşünülüyor. Kazanan ve ismi açıklanmayan kişi,”İnsanlar her gün oynuyor ve kazanmıyor. Üç kez kazanmam inanılmaz.” dedi. Kazandığı para ile evi için tadilat yaptıracağını açıkladı.

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29/11/2021 15:46