Üç Kişi Tutuklandı!

polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da M.Ü. (E-30), 269 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir eğlence mekanında taşkınlık yaptı.

Girne’de, Füze Sokak üzerinde N.K. (E-26), sarhoş bir halde makul bir sebep olmaksızın çevreyi rahatsız etti. Polis tarafından yapılan kontrollerde şahsın nefes örneği vermeyi reddettiği öğrenildi.

Gazimağusa’daki Akyar Sınır Kapısı’nda ise K.B. (E-53), 183 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada kimlik veya seyahat belgeleri yanında olmadığı için GKRY bölgesine geçişine işlem yapılmaması nedeniyle yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız etti.

Polis ekipleri, bahse konu şahısları tutuklayarak haklarında yasal işlem başlattı. Yetkililer, halkın huzurunu bozan olaylara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.