Üç konuda protokol yapmak için uzlaşıya varıldı…

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Kazakistan’da bulunan “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi”ni ziyaret etti.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Janar Temirbekova ile son derece sıcak bir görüşme yapan Hasgüler, üç konuda protokol yapmak için uzlaşmaya varıldığını söyledi.

Protokolün “sağlık”, “uluslararası ilişkiler” ve “öğretim üyesi değişimi” konularında planlandığını ifade eden Mehmet Hasgüler, siyasi nedenlerden dolayı fazla ayrıntı veremeyeceğini kaydetti.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan uluslararası anlaşma ile kurulmuş olan ortak devlet üniversitesi olduğuna dikkat çeken Mehmet Hasgüler, üniversitenin 15 bine yakın öğrencisi olduğunu vurguladı.

Hasgüler, üniversitenin ekim ayında “30’uncu yıl kutlamaları” olacağını ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirterek, o etkinliklere de katılmayı hedeflediğini söyledi.

Kazakistan’ın zengin doğal kaynakları olduğuna ve önümüzdeki 10 yılda en çok büyüyecek ülkeler arasında olduğunu ifade eden Hasgüler, bu anlamda “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi” ile yapmak için uzlaştıkları protokolün çok önemli olduğunu kaydetti.

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24/08/2022 14:27