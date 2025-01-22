Üç öğrenci örgütünden ''burs' tepkisi

Avrupa Birliği Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (AB-KTÖF), Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (BK-KTÖF) ve Burslar Platformu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun “ihtiyaç fazlası bölümlere burs vermiyoruz” ifadesine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Üç öğrenci örgütü ortak açıklama yaparak, geçen gün Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Cumhuriyet Meclisindeki söylemine istinaden açıklama yapma gereği duyduklarını ifade etti, Çavuşoğlu'nun açıklamalarını “çelişkili” olarak nitelendirdi.

Öğrenci örgütleri , Bakan’ın ‘ihtiyaç fazlası bölümlere burs vermiyoruz" ifadesine kısmen katıldıklarını kaydettiler; "Ancak ihtiyaç fazlası ve ileri ihtiyaç alanlarının belirlenme sürecine dair ciddi şüpheler taşıyoruz. Bu alanların 'Profesyonel Kurumlar' tarafından belirlendiği tarafımıza iletilmiştir. Fakat veri ve istatistiklerin nereden geldiği ve nasıl işlendiği konusundaki sorularımız maalesef cevapsız kalmıştır.” dedi.

Açıklamada, “Bakan özellikle, öğrencilere İngilizce dilinde fizik, kimya, matematik, coğrafya ve psikoloji alanlarına yönelmeleri çağrısında bulunurken, hem Türkçe hem İngilizce psikoloji alanının ihtiyaç fazlası listesinde yer alması, endişelerimizi artırıyor" ifadelerine yer verildi.

-“Bu tür hassas konuların daha titizlikle ele alınması için çağrıda bulunuyoruz”

Hem yurt içi hem de yurt dışında eğitim gören gençlerin “geçim gailesinin hafife alınmaması” gerektiği vurgulanan açıklamada, “Özellikle, yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında, bu burslar birçok öğrenci için eğitimlerini sürdürebilmeleri adına daha da elzem hâle gelmiştir.” denildi.

Üç öğrenci örgütü, “Bakan’ın samimiyetine güvenerek, bu tür hassas konuların daha titizlikle ele alınması için çağrıda bulunuyoruz” diyerek, her türlü işbirliğine hazır olduklarını da bildirdi.

Öğrenci örgütleri, “Gelin hep birlikte, biz gençlerin önünü açacak projelere imza atalım. Gençleri yurt dışında gururla izlemek yerine, ülkelerine dönerek toplumumuza katkı sağlayacak bireyler hâline getirelim.” dedi.