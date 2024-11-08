Üç sendikadan Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde grev uyarısı

Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde örgütlü üç sendika, İçişleri Bakanlığı’na yazı göndererek, 15 Kasım Cuma gününe kadar belirtilen taleplerin karşılanmaması halinde 18 Kasım Pazartesi günü Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde grev uygulayacağı uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ortak açıklama yaparak, Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde personel eksikliği, bina sorunları ve araç gereç eksiklikleri yaşandığını belirtti.

Eksikliklerin, hem vatandaşa yönelik hizmetin aksamasına hem de çalışanların görev ve yetkileri dahilinde olmayan işleri yapmak zorunda kalmasına yol açtığı kaydedilen açıklamada, “Her geçen gün artan iş yüküne karşın devam eden personel eksikliği işini özveri ile yapmaya çalışan personelin üzerinde yoğun bir baskı yaratmakta ve hata yapma riskini artırmaktadır.” denildi.

Açıklamada, sendikaların tapu kayıtlarının tutulduğu, önemli bilgi ve belgelerin işlendiği dairedeki eksikliklerle ilgili çözüm taleplerine yönelik hiçbir adım atılmadığı savunuldu.

Üç sendika yaptıkları açıklamada, “Bu bağlamda sendikalarımız bugün İçişleri Bakanlığı’na bir yazı göndererek, 15 Kasım Cuma gününe kadar belirtilen taleplerin karşılanmasına yönelik bir adım atılmaması durumunda 18 Kasım Pazartesi günü Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde grev uygulayacağını bildirmiştir” ifadelerini kullandı.