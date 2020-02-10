Üç tane bakanlık yeter bize

Bir bakan çıkıp diyor ki, ‘bu ülkede 28 tane maaş alan var.’

Ama diyemiyor, benim yanımda da, işe gelmeden maaş alan var.

Sporun yönetim erki, diyor ki kurumsal yapı zayıftı güçlendiriyoruz.

Ama diyemiyor, partizanlık yaptık, işe şu kadar adam aldık, şu kadar da alacağız, bizden olmayanları pasifize ettik.

Bunları sıralamaya kalksak, bin sayfalık kitap olur.

Bu küçük adada partizanlığın ve bencilliğin önüne geçemiyoruz ya ben en çok ona yanıyorum.

Ve bir de kötü yönetime…

***

Kime konuşsanız kamu kurumlarında verimsizlikten söz eder.

Oysa verimsizliği yaratanın çalışan değil, gelmiş geçmiş siyasetçiler olduğunu söyleyen yok.

Bu sistemi bu yapıyı değiştirecek adımlar atacak kişilere ihtiyaç var bu ülkede.

Son 30 yılda gazete manşetleri ayni.

TV’lerde söylenenler ayni.

Bıktık usandık.

***

Kendimi bildim bile sporun içerisindeyim.

Sporun çok yönetildiği dönemleri gördük.

Nefret dolu ve çıkarcı dönemler yaşadık.

Hep bana ve dosta yapılan yardımlara da bire tanıklık ettik.

Ancak, sporun hiç “yönetilmediği” bir dönem yaşamadık.

Şimdilerde tam da bu dönemdeyiz.

***

Kanserden ölüyoruz.

Kalpten gidiyoruz.

Trafikte kayboluyoruz.

Sağlıkta sınıfta kalıyoruz.

Ekonomik krizle boğuşuyoruz.

Hep bir çırpınış.

***

Bence tüm bakanlıkları kapatalım.

Ama hepsini. Üç tane bakanlık kuralım.

Birincisi, Gençlik Bakanlığı.

İkincisi, Spor Bakanlığı.

Üçüncüsü, Mutluluk Bakanlığı.

Mevcut sistemde olan şu:

Gençlerimiz, ambargolarda ezildi.

Sporu sadece sporcular yapıyor.

Mutsuzluktan ise şikayetçi bir toplum olduk.

10/02/2020 09:55