Üç trafik kazası… Dört yaralı, bir tutuklu

KKTC’de bugün ve dün meydana gelen üç trafik kazasında dört kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah saat 04.30’da Girne-Alsancak çevre yolunda meydana gelen kazada Baran Çelik (E-23), 147 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JK 085 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Baran Çelik, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Geçitkale-İskele ana yolunda kaza… Üç yaralı

Geçitkale-İskele ana yolunda, dün saat 16.30’da, Muhammad Irfan (E-27) yönetimindeki JF 887 plakalı van araçla İskele istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra kontrolsüzce savruldu, tarla içerisinde yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Neeraj Padhyar (E-23) ile Muhammad Waseem (E-34), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, Muhammad Waseem boyun kırığı teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından diğer şahıslarla birlikte taburcu oldu.

- Motosiklet sürücüsü yaralandı

Girne’de dün saat 19.30’da meydana gelen kazada ise, Mert Kar (E-20) yönetimindeki NC 979 plakalı araçla seyrettiği sırada, bir sinemaya ait araç park yerine doğru dikkatsizce dönüşe geçti. Kar'ın aracı ile o esnada karşı istikametten gelen Bekir Can Ünal (E-23) yönetimindeki RL 228 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bekir Can Ünal, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.