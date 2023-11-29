Ülkede dün meydana gelen üç trafik kazasında, bir kişi yaralandı, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 08.00 sıralarında Girne’de Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada, Ahenk Korcan (K-39) yönetimindeki SM 063 plakalı salon araç ile kuzeye doğru giderken, yolun doğusunda bulunan Şinasi Konuloğlu Sokağa dikkatsizce döndü ve yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Naile Melih’e (K-88) çarptı. Kazada yaralanan Naile Melih, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sağ ayak topuğunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Gönyeli’de Yağmur Sokak’ta dün saat 04.30 sıralarında yaşanan kazada ise, Şaban Gürler (E-63) park halinde bulunan yönetimindeki THN 306 plakalı otobüs ile dikkatsizce hareket ettiği sırada, sol şeritte seyreden 232 miligram alkollü içki tesiri altındaki Semih Yiğit (E-33) yönetimindeki ZSZ 758 plakalı aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, Semih Yiğit tutuklandı.

Diğer bir kaza ise dün saat 06.00 sıralarında Lefkoşa’da Üsküdar Sokak’ta yaşandı. Kazada, 103 miligram alkollü içki tesiri altındaki Ataberk Çamur (E-19), yönetimindeki HC 183 plakalı salon araç ile batıya seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarında park halinde bulunan PH 473 plakalı aracın ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan PH 473 plakalı araç ise arkasında park halinde bulunan VC 765 plakalı salon aracın ön kısmına da çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Ataberk Çamur tutuklandı.