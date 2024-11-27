Üç yaşındaki çocuğunu çekmecede kilitli tutan anneye yedi yıl hapis cezası
Üç yaşındaki kızını bir çekmecede tutarak temel ihtiyaçlarından mahrum eden bir anne, ihmal ve kötü muameleden yedi yıl hapis cezası aldı. Çocuk şimdi bir koruyucu aile tarafından bakılıyor ve yaşamına ilk kez sevgi ve bakım giriyor.
27/11/2024
İngiltere'de bir anne, üç yaşındaki kızını bir çekmecede tutarak aşırı derecede ihmal ettiği için yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çocuk, 2023 yılı Şubat ayında annenin partneri tarafından tesadüfen bulundu. Çocuk, aşırı derecede yetersiz beslenmiş, yürüme veya konuşma yetisi olmayan ve başka bir insan yüzü görmemiş haldeydi.
Gizlenmiş ve kayıt dışı bir yaşam
Çocuğun, Mart 2020’de annenin Cheshire’daki evinde bir küvette dünyaya geldiği, hiçbir resmi kaydı olmadığı ve doğduğundan beri çekmecede saklandığı ortaya çıktı. Anne, çocuğu sadece ara sıra milky Weetabix ve şırınga ile besliyor, bezini değiştiriyordu. Çocuk, annenin işe gittiği ve diğer çocuklarını okula götürdüğü saatlerde yalnız bırakılıyordu.
Çocuk, bulunduğunda yürüme, emekleme veya herhangi bir ses çıkarma yetisine sahip değildi. Kas yapısı zayıf, uzuvları gevşek ve ayakları şişmiş durumdaydı. Gelişim seviyesi, aşırı ihmal nedeniyle 10 aylık bir bebeğe eşitti. Yeni bakıcısı, çocuğun gülümsemeyi ve yemek yemeyi bile öğrenmesi gerektiğini belirtti.
"İnanılmaz bir kötülük"
Hakim Steven Everett, annenin davranışını “inanılmaz derecede kötü” olarak nitelendirerek, çocuğun sevgi, tıbbi yardım ve sosyal etkileşimden mahrum bırakıldığını söyledi. Hakim, annenin eylemlerini “yaşayan bir ölüm” olarak tanımladı.
Şimdi bir koruyucu ailenin bakımında olan çocuk, ilk kez bir salıncağa binmek, yürümek ve konuşmak gibi birçok şeyi deneyimliyor. Koruyucu ailesi, onun ilk adımlarına ve kelimelerine tanıklık etmenin hem üzücü hem de güzel olduğunu belirtti.
Savcıdan açıklama: Adalet yerini buldu
Savcı Rachel Worthington, çocuğun hiçbir zaman doğum günü veya Noel hediyesi almadığını, kardeşleriyle hiçbir etkileşimde bulunmadığını ve kendi adını bile tanımadığını vurguladı. Annenin motivasyonu tam olarak anlaşılmasa da adaletin yerini bulduğunu söyledi.27/11/2024 09:15