Üç yerinden bıçaklandı… Yoğun bakımda tedavisi sürüyor
14/12/2022
Gazimağusa’da kıskançlık yüzünden tartıştığı A.C’yi sokak ortasında bıçaklayan A.T., bu sabah Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Aleyhine tahkikat maksatlı 2 gün tutukluluk emri alınan A.T.’nin eşinin A.C’nin yanında çalıştığı öğrenildi.
Bugünkü duruşmada, meselenin tahkikatını yürüten Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emin Özbilen, mahkemeye meselenin olgularını aktardı.
Tanık polis Emin Özbilen; zanlının 13 Aralık 2022 tarihinde saat 18:30 sıralarında terminal bölgesinde, sokak ortasında kıskançlık yüzünden tartıştığı, eşinin patronu olan A.C’yi tasarrufundaki bıçakla vücudunun 3 yerinden yaraladığını söyledi.
Emin Özbilen, A.C’nin karın bölgesinden 2, bacak bölgesinden 1 kez bıçaklandığını ifade ederek, Adı edilenin bağırsaklarında zedelenme oluştuğunu, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulduğunu anlattı.
Özbilen, meselenin tahkikatını henüz tamamlanmadığını belirtti ve mahkemeden zanlı aleyhine tutukluluk emri istedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)