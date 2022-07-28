Üç yıl sonra karar verildi!

Girne Antik Liman’da Halil Karakız’ı öldürmekle suçlanan Arif Gökçek aleyhindeki davanın kararı dün açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Dilşah Karayel’in baktığı davada sanık Arif Gökçek 15 yıl hapis aldı.

Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Melek Esendağlı, olayın 2019 yılı Aralık ayında Girne Antik Limanda meydana geldiğini söyledi. Sanık Arif Gökçek ile Halil Karakız’ın yakın arkadaş olduğunu ülkeye birlikte geldiklerini kaydeden Esendağlı, hayatını kaybeden Halil Karakız’ın başındaki yaranın ölüm öncesi oluştuğunun İddia Makamının tanıkları tarafından ispat edildiğine değindi.

Esendağlı, olayın 5 Aralık tarihinde yaşandığını, Karakız’ın cansız bedeninin ise 7 Aralık tarihinde Antik Limanda bulunduğunu kaydetti. Karakız’ın başında bulunan yaranın tek başına gerçekleşmediğini ifade eden Esendağlı, sanık Arif Gökçek’in tutuklandıktan sonra gönüllü ifade vererek itirafta bulunduğunu belirtti.

Sanığın 7 Aralık tarihinde polise verdiği gönüllü ifadesini okuyan Esendağlı, “Alkollüydüm, Halil içince kendini kaybetti, başka biri oldu. Sağa sola atar yaptı, bana saldırdı ben onu atmasaydım o beni atacaktı, yaşanan kargaşada denizde yüz üstü gördüm bende kaçtım.” dediğini aktardı.

Esendağlı, Karakız’ın başına aldığı darbe sonucu ‘beyin kanaması’ sonucu hayatını kaybettiğini sanık Gökçek’in ise ‘Adam öldürme’ suçundan suçlu bulunduğunu söyledi.

Esendağlı, sanığın pişman olduğu yönünde ifade verdiğini vicdan azabı ile birlikte cezasını çektiğini kaydetti.

Sanığın savunmasında, “Arkadaşımın yasını tutuyorum, cezamı çekeceğim çıkınca mezarına gideceğim” şeklinde olduğunu söyleyen Esendağlı Arif Gökçek’i 15 yıl hapse mahkûm ettiklerini ifade ederek oturumu kapattı.

Kararın ardından Gökçek’in ailesi fenalık geçirdi. Yere yığılan anne Girne Akçiçek Hastanesine sevk edildi.

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28/07/2022 09:59