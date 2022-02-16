Üç yıldır iptal oluyordu; Coachella Festivali, hiçbir Covid kısıtlaması olmadan gerçekleşecek

Coachella, 15-24 Nisan arasında gerçekleşecek

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16/02/2022

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Üç yıldır iptal oluyordu; Coachella Festivali, hiçbir Covid kısıtlaması olmadan gerçekleşecek

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen müzik festivali Coachella, bu yıl hiçbir pandemi kısıtlaması olmadan gerçekleşecek.

Axios’ta yer alan habere göre, Koronavirüs nedeniyle üç yıldır iptal olan Coachella Müzik Festivali, bu yıl bütün pandemi kısıtlamalarını geride bırakıyor.

Festival organizasyonundan yapılan açıklamada, bu yılın etkinliğinde maske, aşı, test zorunluluğu olmayacağı belirtildi.

Coachella, 15-24 Nisan arasında gerçekleşecek.

16/02/2022 11:58
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TAGS: Coachella Festivali
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