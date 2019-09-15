Üç yıldır kaçak yaşıyordu, tutuklandı

Lefkoşa’da gerçekleşen denetimde ülkede kaçak olduğu belirlenen zanlı Victor Kipchirchir Limo tutuklandı

3 YILDIR KAÇAK DURUMDA

Mahkemede mesele ile ilgili bilgi veren Polis zanlı Victor Kipchirchir Limo’nun 14 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da polis tarafından, gerçekleştirilen kontrollerde Eylül 2016 tarihinden itibaren öğrenci vizesini yenilemeyip ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi.

3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Polis, tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)