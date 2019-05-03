Üç zanlı cezaevine gönderildi

Haspolat - Taşkent Anayolu üzerinde bulunan TMT Anı ormanına dönülen toprak yol girişinde ölü olarak bulunan Nijerya uyruklu Walshak Augustine Ngok’un öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan 6 zanlıdan üçü serbest bırakılırken, üç zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Zanlı Ezeh Christopher, “Taamüden adam öldürme”, suçlamasıyla, zanlılar Nana Fosu Awoture Nkansah ve Wayne Ayanda Moyo ise “Tebdirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma” ve “Delilleri ortadan kaldırma” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Ambrose Kelechi Onyeukwu, Afamaefune Hanry Uwadibie, Amanda Nyambawe ise suçla bağlantıları tespit edilmeyerek serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Cem Ozan, zanlı Ezeh Christopher’in 19 Nisan’da saat 07.00’de Haspolat-Taşkent anayolunun bir buçuk kilometrelerinde Nijerya uyruklu Walshak Augustine Ngok’un öldürülmesiyle methaldar olduğunu belirtti. Zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini söyleyen Ozan, devam eden soruşturmaya zanlının etki edemeyeceğini kaydetti. Ozan, zanlı Ezeh Christopher’in KKTC’de 5 yıldır yasal statüsü olmadığını ve zanlının müebbet hapis öngören çok ciddi bir suçla yargılanacağına vurgu yaptı. Ozan, Zanlı Christopher’in Adam Kaçırma suçuyla da aleyhinde dosyasının olduğunu belirtti. Ozan, zanlılar Nana Fosu Awoture Nkansah ve Wayne Ayanda Moyo’nu ise “Tebdirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma” ve “Delilleri ortadan kaldırma” suçlarıyla methaldar olduğunu söyledi.

Ozan, zanlıların 7 yıla kadar hapis öngören suçla yargılanacağını belirtip, pasif öğrenci konumundaki iki zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlıların avukatları hazır bulundu ve tutuklu yargılanmaları talebine itiraz etmedi.

Huzurda verilen şahadeti değrelendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlı zanlı Ezeh Christopher’in müebbet hapis cezasıyla yargılanacağını ve 5 yıldır kaçak statüde olduğunu belirterek, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. İnan, diğer iki zanlının da pasif öğrenci konumunda olduklarını ve suçların ciddiyetine vurgu yapıp, üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.