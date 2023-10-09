Uçağa saldırı tehdidi: Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Almanya'nın Hamburg havaalanı Pazartesi günü internet sitesinde polis tedbirleri nedeniyle herhangi bir kalkış veya inişin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Alman Basın Ajansı, bir havaalanı sözcüsünün, İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan bir uçağa saldırı tehdidi nedeniyle uçuşların durdurulduğunu söylediğini aktardı.

Sözcü, tehdit ile ilgili sorulara yanıt vermedi.