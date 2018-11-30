Uçağı acil iniş yapan Merkel 70 dakika mahsur kaldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Arjantin'deki G-20 Zirvesi'ne taşıyan Airbus 340 tipi "Konrad Adenauer" uçağı haberleşme sistemindeki teknik arıza nedeniyle perşembe akşamı Almanya'nın Köln Havaalanı'na acil iniş yaptı.

Almanya Başbakanı Merkel bu nedenle Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nin açılışına katılamıyor.

Geceyi Bonn'da geçirmek zorunda kalan Başbakan Merkel dünya ekonomisi ve ticaretin ele alınacağı önemli oturumlara katılamayacak.

Almanya Başbakanı Merkel'in ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping gibi liderlerle planlanan ikili görüşmeleri de kaçırdığı belirtildi. Merkel'in yetişemediği randevuların yarına kaydırılıp, kaydırılamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Başbakan Merkel'in beraberindeki heyet ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un Alman hükümetine ait A340-300 tipi uçakla Berlin'den hareket etmelerinden yaklaşık bir saat sonra Köln Havaalanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Alman Der Spiegel’in haberinde, uçağın kule ile iletişimini sağlayan elektronik telsiz sisteminin tamamen devre dışı kaldığı belirtildi.

Haberde, kule ile iletişimin tamamen kesilmesinin havacılıkta tehlikeli bir durum olması nedeniyle pilotların acil iniş kararı aldığı ve uydu telefonu ile iletişimi sağlayarak Köln Havaalanı'na acil iniş yaptığı ifade edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, uçağın acil iniş yapmasının ardından "ciddi bir arıza” olduğunu söyledi.

Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz bugün sabah saatlerinde Madrid'e ve ardından tarifeli bir uçak ile Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gidecek.

Planlanandan yaklaşık 12 saat sonra Buenos Aires'e ulaşması beklenen Merkel'in G-20 Zirvesi'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı akşam yemeğine yetişeceği tahmin ediliyor