Uçağı bile hazır! Kremlin içinden 'Putin kaçacak' iddiası

İngiliz medyası tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'da yenilmesi halinde Rusya'dan kaçma planı yaptığı iddia edildi.

Şubat sonundan beri sıcak savaşın tüm sertliğiyle sürdüğü Ukrayna’da karşılıklı güçler arasında yer yer cepheler ve mevziler el değiştiriyor.

KANLI SAVAŞ SÜRÜYOR

Savaşa dair her sabah bilgi notu paylaşan İngiliz istihbarat servisi ise, Ukrayna birliklerinin savaşın ilk günlerinde Rusya'nın işgal ettiği güneydeki Herson şehrini geri almak için ilerlediğini bildirdi.

Buna göre, Ukrayna’nın köprüleri havaya uçurmasıyla Rus ordusunun Dinyeper Nehri'ni geçmek için duba köprüler veya feribotlar kullanıyor.

MOSKOVA’DA KAÇIŞ UÇAKLARI BEKLİYOR

Savaşın Putin’in istediği gibi gitmediğini belirten İngiliz medyasında çıkan bir habere göre ise Kremlin'in içinden gizli bilgiler sızdıran Telegram hesabı, savaşın kaybedilmesi halinde Putin’in kaçış planını yaptığını yazdı.

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30/07/2022 16:36