Uçağı kaçıran anne, oğlunu okula yetiştirmek için bomba ihbarı yaptı

Olay, Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda pazartesi günü geç saatlerde meydana geldi.

Broward County Şerif Bürosu'nun açıklamasına göre Marina Verbitsky, Şikago'ya gidecek uçağa biniş saatini kaçırınca ailesiyle kapıda kaldı. Çocuğunun derslerine yetişemeyeceğinden korkan 46 yaşındaki Verbitsky, görevlilerin geçmesine izin vermemesine sinirlendi ve küfredip tepki gösterdi.

Valizlerinin uçakta olduğunu öğrenince iyice öfkelenen Verbitsky, çantaların birinde bomba olduğunu söyledi.

Bunun ardından kadın yakalanırken henüz havalanmayan uçak durdurularak bütün yolcular tahliye edildi. Polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından tehdidin asılsız olduğunu tespit etti.

''BU BİR HATAYDI''

New York Post'un aktardığına göre Verbitsky'nin adı açıklanmayan bir yakını konu hakkında şöyle konuştu: Bu bir hataydı. Oğlunun okula gitmesi gerekiyordu ve Verbitsky bu konuda gergindi. Bir karmaşa yaşandı ama bunun kesinlikle yaşanmaması gerekiyordu.

Sahte bomba ihbarı suçlamasıyla tutuklanan Verbitsky, bir gün sonra 10 bin dolar (yaklaşık 85 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı.

Yargıç, Verbitsky'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının değerlendirilmesine de hükmetti.

Bu habere tepkiniz:



11/09/2021 14:44