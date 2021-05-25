Uçağı zorla indirilen Belaruslu gazeteci kamera karşısında: Protestoları organize ettim

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'ya gitmek üzere olan Ryanair'e ait yolcu uçağının sahte bomba ihbarı yaparak Minsk'e indirilmesiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uçak indirildikten sonra gözaltına alınan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protasevich’in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sağlık durumunun kötü ve hayati tehlikesinin olduğu düşünülen Protasevich’in açıklamaları devlet televizyonunda yayınlandı. Protasevich’in sorgusunun ardından geçirildiği kamera karşısında yüzündeki morluklar dikkat çekti.

‘POLİSLER HUKUKA UYGUN DAVRANIYOR’



Görüntülerde sağlık durumunun iyi olduğunu savunan Protasevich şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba, benim adım Roman Protasevich. Minsk Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındım. Şu anda Minks’te 1 numaralı gözaltı merkezindeyim. Kalp ya da başka bir organ dahil olmak üzere herhangi bir sağlık sorunum yok. Polisler bana karşı hukuka uygun şekilde davranıyor. Aynı zamanda soruşturma kapsamında iş birliği yapıyorum. Minsk’te toplu protestolar organize ettiğimi itiraf ettim.”

PROTESTOLARDA GÖRÜNTÜ ALIYORDU

Protasevich geçen yıl Belarus'ta seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya karşı başlayan kitlesel protestolarda yabancı basın kuruluşlarının görüntü almakta zorlandığı bir dönemde Telegram uygulaması üzerinden yayın yapan Polonya merkezli NEXTA haber sitesinde çalışıyordu.

Şu anda Belamova adı verilen başka bir Telegram kanalı için çalışan Protasevich hakkında Belarus'ta tutuklama kararı bulunurken kendisi kitlesel protesto eylemleri düzenlemek ve halkı kışkırtmakla suçlanıyor.

YAPTIRIM VE HAVA SAHASINI KAPATMA



Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD, devlet gücüyle hava korsanlığı yapmak olarak tanımladıkları Belarus’un sahte bomba ihbarı ile yolcu uçağını indirip uçaktaki muhalif bir gazeteciyi gözaltına aldığı operasyonun ardından Belarus’a yaptırım getirmeye ve uçuş bağlantılarını kesmeye hazırlanıyor.

Acil inişe zorlanan Ryanair uçağı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri dün Brüksel’de Belarus havayollarının AB bloğunun hava sahasını kullanmasının yasaklanmasını talep etti ve AB merkezli havayollarının Belarus hava sahasını kullanmamaya çağırdı. AB liderleri yaptırım getirilmiş olan Belaruslu bireylerin sayısının artırılması konusunda anlaştı ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) olaya dair acilen soruşturma başlatmasını talep etti.

ABD Başkanı Joe Biden Belarus’u eylemleri için kınarken, olayın içinde yer alan kişilerin sorumlu tutulmasına dair opsiyonları değerlendirmek için danışmanlarıyla görüştü.

Belaruslu yetkililer Pazar akşamı sahte bir bomba ihbarı yaparak içinde muhalif gazeteci Roman Protasevich’in de olduğu Yunanistan-Litvanya uçuşunu gerçekleştiren Ryanair uçağını savaş uçağı nezaretinde zorla Minsk’e inmeye zorladı. 26 yaşındaki gazeteci Roman Protasevich havalimanında gözaltına alındı.

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25/05/2021 09:03