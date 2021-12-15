Uçağın bagajında uyuyakaldı, BAE'ye vardığında fark edildi!

Mumbai havalimanında bir bagaj yükleme görevlisi, IndiGo Havayolları'nın Abu Dabi seferini yapacak uçağın kargo bölümünde uyuyakaldı. Görevli ancak pazar günü, uçak varış noktasına indiğinde fark edildi.

Güvenlik yönetiminden sorumlu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (DGCA) göre, söz konusu hadise pazar günü Hindistan standart saatiyle 02.30'u takiben havalanan ve 6E 1835 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren Airbus A320 uçağında yaşandı.

İşçinin uçağa bavulları yükledikten sonra bagaj bölümünün arkasında uyuya kaldığı iddia edildi.

The Indian Express'e konuşan DGCA Genel Müdürü Arun Kumar, "Bagajlar uçağa yüklendikten sonra, uçakta çalışan yükleyicilerden biri 1 numaralı bagaj bölmesinde dinlenirken bagajların arkasında uyuyakalmış. Kargo kapısı, bagaj personelinin yoklamasından sonra kapatılmış" dedi.

Havayolu şirketi, işçinin varlığından ancak kalkıştan iki saat kadar sonra, uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkentine indiğinde haberdar oldu.

Çalışanı tıbbi muayeneden geçiren Abu Dabi'deki yerel yetkililer, sağlık durumunun stabil olduğunu tespit ettikten sonra işçiyi aynı uçakta yolcu olarak Mumbai'ye geri gönderdi.

DGCA, hadisenin not edildiğini ve inceleme başlatıldığını açıkladı. Yetkililerin söz konusu işçiyi görevlendirme listesinden çıkardığı da ifade edildi.

IngiGo'dan bir sözcü, şirketin hadiseden haberdar olduğunu ve ilgili makamları bilgilendirdiğini söyledi. PTI haber ajansına konuşan sözcü, "Konu araştırılıyor" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe

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15/12/2021 21:57