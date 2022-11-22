 Uçak alanında unutulan laptop çantasını çaldı

Uçak alanında unutulan laptop çantasını çalan zanlı Serdar Varsavaş tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Metin Cengiz, olguları aktardı. Polis, 16.01.2015 tarihinde Saat 10:05 raddelerinde Güzelyurt’ta sakin E.T’nin Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş salonu içerisinde bulunan Büyük cihaz olarak bilinin X ray cihazı masasında unutmuş olduğu 1 adet Toshiba marka siyah renk Dizüstü bilgisayar( laptop) çantası ve çanta içerisinde 1 adet siyah renk Toshiba marka Diz üstü bilgisayar (laptop) Ercan Adana yolcusu olan zanlı Serdar Varsavaş tarafından alınmak suretiyle sirkat edildiğini belirtti. Polis, 21.11.2022 tarihinde zanlı Serdar Varsavaş’ın Girne Turizm Limanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak isterken görevli polisler tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini ve adada turist izni ile ikamet ettiğini belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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22/11/2022 15:18