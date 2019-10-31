Uçak, burun üstü dönerek yere vurmuş

Kıbrıs Gazetesi'nde yer alan habere göre Deneyimli iki pilotun ölümüyle sonuçlanan uçak kazasını incelemek üzere Türkiye’den gelen uzman kaza kırım ekibi incelemelerine başladı.

Detaylı teknik raporun 1 ay içerisinde hazırlanacağı inceleme sonrasında uzmanlardan biri ilk bulgusunu olay yerinde ekiptekilerle paylaştı



“SOL KANADI STALL ETMİŞ OLABİLİR”

Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya’nın hayatını kaybettiği uçak kazasının enkaz alanında inceleme yapan Türkiyeli iki uzmandan biri, kazayla ilgili ilk izlenimini olay yerindeki ekip arkadaşlarıyla paylaşarak, “Isı çok yüksek. Erimiş. Çok zor. Alüminyum parçalar gitmiş. Kanat erimiş. Uçak burun üstü dönerek vurmuş. Muhtemelen soldan dönmüş, çizik izleri var” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, uçağın dönerken sol kanadının stall ettiği ve düşmeye neden olduğu üzerinde duruyor.





Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

31/10/2019 09:42