Uçak caddenin ortasına düştü

Brezilya'da Belo Horizonte'deki Carlos Prates Havalimanı'ndan kalkan uçak, kalkıştan kısa süre sonra yerleşim yerine düştü.

Brezilya'da Belo Horizonte'deki Carlos Prates Havalimanı'ndan kalkan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra caddenin ortasına düştü. Sokaklar alevler içinde kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yerel gazetelerin aktardığına göre, son 7 ay içinde aynı mahalleye ikinci kez uçak düştü.

21/10/2019 16:52