Uçak itfaiye aracına çarptı: 2 ölü

Peru'da Latam Airlines'a ait Airbus uçağı, başkent Lima ile Juliaca kenti arasındaki seferini gerçekleştirecekti.

Uçağın kalkışı sırasında bir itfaiye aracı piste girdi. Uçağın sağ kanadı araca çarptı.

Olay sonrasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Latam Airlines'ın açıklamasına göre, 102 yolcu ve 6 mürettebat sağlıklı bir şekilde tahliye edildi.



İtfaiye aracındaki 2 görevli hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı.

Bu habere tepkiniz:



19/11/2022 09:22