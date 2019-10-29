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Uçak kazasında ölen 2 kişinin isimleri belli oldu!

Uçak kazasında hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belli oldu.

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29/10/2019
HK

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Uçak kazasında ölen 2 kişinin isimleri belli oldu!

Geçitkale Havaalanı’nda,  bugün saat 12.50 sıralarında,  Hava Sporlarına Federasyonu’na ait bir eğitim uçağının düşmesi sonucu  hayatını kaybeden iki kişinin ismi belli oldu.

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin KKTC Hava Sporları Federasyonu'nda çalışan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya olduğu açıklandı.

Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı  iniş yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında  düştü. Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde  bulunan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da olay yerine gidiyor.

29/10/2019 14:26
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TAGS: Serkan Özcezarlı, Hakan Çetinkaya, Hava Sporları Federasyonu, Uçak kazasında ölen 2 kişinin isimleri belli oldu!, Geçitkale Havalanı, haber, kıbrıs, uçak, düştü, uçak düştü,
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