Uçak kazasında ölen 2 kişinin isimleri belli oldu!

Geçitkale Havaalanı’nda, bugün saat 12.50 sıralarında, Hava Sporlarına Federasyonu’na ait bir eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki kişinin ismi belli oldu.

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin KKTC Hava Sporları Federasyonu'nda çalışan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya olduğu açıklandı.

Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı iniş yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düştü. Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da olay yerine gidiyor.

29/10/2019 14:26