'Uçak modu'na veda zamanı yaklaşıyor

Görünen o ki, önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa Birliği'nde yapılan uçuşlarda telefonların 'uçak modu'na alınması tarihe karışacak. Avrupa Komisyonu'nun kararına göre uçak yolcuları havada telefonlarında veri transferini kullanabilecek, hatta muhtemelen arama da yapabilecekler.

Karar, hava yolu şirketlerinin 5G teknolojisini yolcularına sunmasının önünü açıyor, böylece yolculara saç baş yoldurtan yavaşlıktaki kablosuz bağlantının veya veri iletişimi için alınan paraların da sonu gelebilir.

Yeni kurallar çerçevesinde, hava yolu yolcuları 5G ile donatılmış uçaklarda müzik ve video akışlarına, uygulamalarına erişebilecek ve telefon aramaları yapabilecekler. Bu plan "insanlar için yaratıcı hizmetler doğmasına" ve Avrupa firmalarının büyümesine yardımcı olacak diyor İç Pazar'dan sorumlu Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Thierry Breton.

Hava yolları çağrıları, mesajları ve veri transferini uydu ağından yönlendirmek için "pico-cell" adlı bir özel ağ ekipmanı kullanacak ve bu sayede uçaklar, yerdeki mobil ağlara bağlanabilecekler.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) 1991 yılında uçaklarda cep telefonu kullanımını yasaklamış ve bunun gerekçesi "cep telefonlarının yer yüzündeki şebeke ağlarına bağlanmasının, o şebekeler üzerinde yaratacağı zararlı parazitleri engellemek" olarak açıklanmıştı.

Zararı uçaklardan çok, yerdekilereymiş

Uçaklarda cep telefonlarını kullanmanın, pilotların yönlendirme sistemlerine zarar verebileceğinden ötürü yasaklandığı her zaman konuşuluyordu ancak 2017'de Business Insider, FCC'nin bu yasağı "yerdeki cep telefonu şebekelerini radyo parazitine karşı korumak" için aldığını ortaya çıkardı.

Insider'ın haberine göre, eğer hava yolu şirketleri cep telefonu kullanımına izin verirse, tek bir telefonun sinyali, yerde bulunan birden fazla baz istasyonu tarafından alınacağı için, hizmet bir süre sonra yoğunluktan ötürü yanıt veremez hale gelebilir.

Birleşik Krallık Uçuş Güvenliği Komitesi Başkanı Dai Whittingham, BBC'ye yaptığı açıklamada uçakta cep telefonu kullanmanın yasaklanmasının sebebini, bunun uçağı nasıl etkileyeceğinin tam olarak bilinmemesi şeklinde ifade ediyor:

"Otomatik uçuş kontrol sistemlerinde sorun yaratabileceği endişesi vardı. Bu riskin oldukça küçük olduğu ortaya çıktı, ancak yine de uçuş süresince cihazların uçak moduna alınması tavsiye ediliyor."

5G'nin yaratacağı radyo paraziti ABD'de halen endişe kaynağı ancak Whittingham bu endişelerin Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği için geçerli olmadığını söylüyor:

"Çok daha az parazit olma ihtimali var. Bizim kullandığımız 5G frekansı farklı ve ABD'de izin verilenden daha düşük güç ayarları var. Seyahat edenler 5G istiyor. Yetkililer de buna izin vermek istiyor ancak hangi yol izlenirse izlensin, güvenli olacağından emin olmalıyız."

Yeni karara göre, Avrupa Birliği üyesi devletler, 30 Haziran 2023'e kadar 5G teknolojisini havayollarının erişimine hazır hale getirmeli.

Gizmodo'nun haberini, Erinç Eröz Türkçeleştirdi.

Bu habere tepkiniz:



15/12/2022 10:33