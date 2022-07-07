Uçak piste bekletiliyor

Haber Kıbrıs-Özel

Ercan- Adana seferi yapılamadı. 16.45 seferi ile Türk Hava Yolları uçağında yerini alan yolcular, 17.10’a kadar uçak içerisinde bekletildi.

Bir süre uçuş için pistin başında bekletilen uçak, daha sonra pilot tarafından park alanı bölgesine çekildi.

Yolculara kapsamlı bir açıklama yapılmazken, uçuşun yapılmama gerekçesi “beklenmedik arıza” olarak açıklandı.

Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre arızanın giderildiği ve uçağın 1 saat rötarla kalkış yaptığı öğrenildi. Sorunun uçağın hava sisteminde olduğu ifade edildi.

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07/07/2022 17:13