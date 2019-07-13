Uçaklar bir bir iniyor

Türkiye’de dün başlayan S-400 teslimat süreci bugün de devam ediyor. Sistemin parçalarını taşıyan "İlyushin" modeli dördüncü kargo uçağı biraz önce Mürted Hava Üssü'ne indi.

Dün teslimatına başlanan Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatı bugün de devam ediyor.

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan dördüncü Rus uçağı Ankara'ya geldi.

Rusya'daki askeri üsten kalkan dördüncü uçağı karşılamak üzere Mürted'e çok sayıda askeri personel geldi. Parçalar, ağır tonajlı askeri TIR'lara yüklenerek güvenlikli hangarlara yerleştirilecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi'' denildi.

4 PARÇA HALİNDE

S-400 sistemi "uzun menzilli radar tespit sistemi", "komuta kontrol ünitesi", "füze rampası" ve "angajman radarı" olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor.

FÜZELER DENİZ YOLUYLA GELECEK

Füzeler dışındaki bu parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilerek S-400 platformu haline getirilecek. . Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacak.

192 FÜZE

Satın alınan iki platformla birlikte 72'şer adet S-400 füzesi getirilecek. 48 yedek füzeyle birlikte toplamda 192 füzenin konuşlandırılacak sistemle birlikte Türkiye'ye getirilecek.