Uçakları yok pilotlar isyanda!

Bundeswehr'deki (Alman Silahlı Kuvvetleri) pilotların büyük çoğunluğu, NATO tarafından zorunlu tutulan minimum eğitim saatini tamamlayamadı. Federal Hükümetin, FDP (Liberal Hür Demokratik Parti) parlamento grubuna verdiği cevaba göre, "silahlı kuvvetlerdeki uçak yetersizliğinden dolayı, hava kuvvetlerindeki pilotların yalnızca yüzde 42'si yeterli eğitim uçuşu yapabildi."

Haber7'de yer alan habere göre, FDP milletvekili Alexander Graf Lambsdorff, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'e durumun "bir an önce" düzeltilmesi için çağrı yaptı. Lambsdorff, "Yoksa çok daha kıdemli pilotlar hava kuvvetlerini terk edebilir." uyarısında bulundu.

2013-2018 yılları arasında toplam 11 Bundeswehr pilotu görevi bırakırken, sadece 2018 yılının ilk yarısında 6 pilot görevini sonlandırdı.