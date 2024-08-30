Uçakta ağlayan bebeği tuvalete kilitledi

Çin'de gerçekleşen bir iç hatlar seferinde 2 kadının ağlayan bir bebeği babaannesinin kucağından alarak tuvalete kilitlediği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından ülke gündemi biranda karıştı.

Kadınlar çocuk istismarıyla suçlanırken havayolu şirketinin minik bebeğin büyükannesinin izniyle tuvalete götürüldüğünü söylemesi tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

The Guardian'ın kıdemli Çin muhabiri Amy Hawkins kadınlardan birinin sosyal medyaya yüklediği videoda, minik kızın ağladığı ve kilitli tuvalet kapısından çıkmaya çalıştığı görülüyor. Kadınlardan diğerinin ise "Ağlamayı bırakırsan dışarı çıkabilirsin" ve "Ağlamayı bırakırsan teyze seni büyükannene geri götürür" dediği duyuluyor.

Kadınların aile ile herhangi bir bağının olmadığı tespit edilirken Çin'in güneybatısındaki Guiyang şehrinden Şanghay'a giden bir uçuşta gerçekleşen olay uçuşu gerçekleştiren Juneyao Havayolları tarafından doğrulandı.

Havayolu şirketi minik kızın annesiyle görüştüğünü ifade ederken ve büyükannesinin izniyle "eğitim" ve "terbiye" alması için tuvalete götürüldüğünü aktardı.

Ancak olayların çığırından çıkması küçük kızı tuvalete götüren kadından Gou Tingting'in Çin'in TikTok uygulaması olarak bilinen Douyin'e bir video yüklemesinin ardından başladı. Çünkü video birkaç saat içinde viral oldu.

'YOLCULAR GÜRÜLTÜDEN KAÇIYORDU'

Büyükannenin tuvalet kapısının dışında beklediği görülürken Gou, çocuğa müdahalesinden gurur duyarak şunları söylüyor:

- Birçok yolcu kulaklarını tıkamak için mendil kullanıyordu... Bazıları gürültüden kaçmak için uçağın arkasına geçmişti...

Ancak video, çevrimiçi tepkiler sonrasında silindi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, büyükannenin olayın filme alındığından haberdar olmadığını ifade ediliyor.

Video silinmeden önce olaya ilişkin gelen eleştirel yorumlardan bazıları:

- Büyükanne ve iki teyze dava edilmeli ve duruma hemen sosyal hizmetler müdahale etmeli.

- Böyle ebeveynler varsa, bu gibi çocuklar gelecekte acı çekecek.

- Bu insanlar bebeklerin ağlama ve seyahat etme hakkına sahip olduğunu ne zaman anlayacaklar, onlar toplumun bir parçası ve bebekler de öyle!

Olay, Çin'de şımarık veya yaramaz olarak tanımlanan ve asi küçükler için kullanılan argo bir terim olan xiong haizi yani "ayı çocuklar" hakkındaki tartışmayı da yeniden ateşledi.

"Acaba çocuk eğitimi konusunda nerede hata yapılıyor? Çin gelecek nesilleri nasıl eğitmeli?" Soruları yine gündemde ilk sıraya yükseldi.

NE İLK NE DE SON...

Uçaklarda uyulması gereken davranış kurallarının Çin'de kargaşaya yol açması ilk kez olmuyor. Bu ayın başlarında, Chongqing'den kalkan bir iç hat uçuşu, bir çocuğun ekonomi sınıfı koltuğunun çok sıkışık olduğundan şikayet etmesi ve uçuş görevlilerinin itirazlarına rağmen annesinin kendisini birinci sınıf bir koltuğa oturmasına izin vermesi üzerine bir saat ertelendi.

2015'te, Kamboçya'daki Siem Reap'ten Çin'deki Chengdu'ya hareket etmek üzere olan bir uçakta çıkan arbede sonrasında üç Çinli yolcu indirildi. Tartışma, birinin koltuğunun çok geriye yatırılmasıyla ilgiliydi.