Uçakta başına bavul düşen yolcudan havayolu şirketine dava

Uluslararası alanda ticaret yapan Arap iş insanı B.B. iş seyahati amacıyla gittiği Türkiye’den ülkesine dönmek üzere bindiği uçakta hostesin başına tekerlekli kabin bagajını düşürmesi nedeniyle bilincini kaybederek hastaneye kaldırılması sonrası, havayolu şirketine tazminat davası açtı.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre Arap iş insanı B.B.’nin avukatı İpek Biter aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçesinde yaşananları şöyle anlattı:

'Gözünü hastanede açtı'

“Davacı B.B. gerçekleştirdiği bir iş seyahatini tamamlayıp ülkesine dönmek amacıyla havalimanına giderek davalı havayolu şirketine ait uçağa binmiş ve uçakta bir anda çok fazla gürültü olması nedeniyle etrafa baktığında hostesin yolcuların yük koydukları dolapların kapaklarını sert bir şekilde açıp kapandığını görmüştür. Müvekkilin bulunduğu koltuğun hizasına gelen uçuş görevlisi müvekkilin yukarısında bulunan dolabı yine aynı şekilde sert ve tedbirsiz bir şekilde açmıştır. Tam o sırada açılan dolap içerisindeki büyük ve oldukça ağır bir tekerlekli bavul olan el bagajı 1 metrenin üzerinden müvekkilin başına düşmüştür. Şiddetli çarpmanın ve tekerlekli bavulun sivri kısmının müvekkilin başına isabet etmesinin de etkisiyle bilincini kaybeden müvekkil, hastanede gözlerini açana kadarki geçen süre zarfını hatırlamamaktadır.

“Davalı şirket çalışanları tarafından hastaneye kaldırılan ve hastane masrafları da davalı tarafından karşılanan müvekkile kafa travması teşhisi konulmuş olup, poliklinik muayene raporunda da belirtildiği üzere kafa derisi üzerinde kesi meydana gelmiştir. Kafa derisine dikiş atılan müvekkil muayene esnasında kafasında ve ellerinde uyuşma olduğunu belirtmiş ancak herhangi bir tedavi uygulanmamıştır. İki saat kadar hastanede gözlem altında kalan müvekkil, daha sonra havalimanına geri götürülmüştür. Müvekkil, şirket yetkilisine kendisini iyi hissetmediğini, bir gece istirahat etmesi gerektiğini ve bu nedenle kendisini bir otele götürmesini rica etmesine rağmen, bu talebi yerine getirilmemiş, bir sonraki uçuşa değin 12 saat boyunca havalimanında oturarak bekletilmiştir.

Manevi tazminat talebi

Dava konusu olay müvekkilin işlerinde aksama ve gecikmelere sebebiyet vermiştir. Yaşadığı travma sebebiyle hali hazırda acı çeken müvekkile, bir de uykusuzluk ve yorgunluk problemi yaşatılmak suretiyle adeta eziyet çektirilmiştir. Olay sonrası ülkesine dönen müvekkil, baş ağrısı ve baş dönmesi problemi sebebiyle tekrar doktora giderek bu sefer de ülkesinde tedavi sürecine başlamıştır. Müvekkilin her uçak seyahatinde aynı gerginliği yaşaması kaçınılmazdır.”

Dilekçede davacı B.B.’nin geçirdiği kazaya karşı gösterilen ilgisiz ve umursamaz tavrın etkilerinin bir nebze dahi hafifletilebilmesi için 200 bin TL talepli davanın kabulü istendi.

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03/06/2021 10:13