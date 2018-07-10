Uçakta bomba paniği: Yolcular tahliye edildi

Kraliyet Asker Polisi'nce yapılan açıklamada, uçakta tehdit mektubu bulunması üzerine yolcuların tahliye edildiği ve polis köpekleri tarafından bomba araması yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, yaklaşık iki saat süren araştırma sonrası uçakta tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı ve kapatılan alanların kısa sürede tekrar açılacağı ifade edildi.



Hollanda basınında çıkan haberlere göre, uçakların kalkışı yasaklandı ve iniş yapan uçaklar ise girişlere yaklaştırılmadığı için yolcular uçağın içerisinde uzun süre mahsur kaldı.



Bazı uçuşların iptal edildiği ve bazılarının da Amsterdam Schiphol Havalimanı'na yönlendirildiği kaydedildi.



Eindhoven Havalimanı'nda yerel saatle 23:00'dan sonra uçuşların yasaklanması nedeniyle bazı uçuşların yarına kalmasının beklendiği aktarıldı.